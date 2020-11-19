В шымкентский дендрологический парк имени А. Аскарова привезены и выпущены на территорию парка 10 фазанов, передает Otyrar.KZ.

Эти птицы были привезены из Сырдарья Туркестанского межрегионального природного парка для увеличения численности фауны парка, создания естественной среды и поддержания баланса.

Дендропарк — небольшой лесной массив, расположенный в самом центре города. Ему также присвоен статус особо охраняемой природной территории. Поскольку это небольшой лес, в нем должна быть своя жизнь, птицы и дикие животные.

Стоит отметить, что в искусственное озеро в парке площадью 3 га завезены дикие лебеди, гуси и утки. В глубине водится несколько видов рыб.

Кроме того, в парке есть 84 фазана, 50 белок, 23 кролика, 10 павлинов, 5 кур шелковые и бентамки, 4 цесарки, 3 благородных оленя, 4 лани, 1 карликовая овца.

Данные птицы и животные свободно перемещаются на территории парка, в специальных убежищах и сараях. Они полностью оснащены кормами.