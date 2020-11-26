Неисправная печь, скорее всего стала причиной трагедии в Ленгере.

Предполагается, что две женщины 49-ти и 47-ми лет задохнулись от угарного газа. ЧП случилось этой ночью.

По версии следствия, в бане была установлена газовая колонка и отопительный котел. Возможно, дымоход нуждался в ремонте. По факту обнаружения трупов Толебийским отделом полиции проводится досудебное расследование.

«26 ноября после 12 ночи в городе Ленгер нам поступил звонок что случилось отравление угарным газом. Выяснилось, что две женщины отправились угаром, расследование подтвердило, что все произошло из-за того, что угарный газ поступал в помещение. В предбаннике труба отводящая была установлена неправильно, и угарный газ заполнил помещение, женщины погибли», — рассказал Бахытжан ЗАПАРОВ, полковник гражданской обороны.

Как пояснили спасатели, чаще всего люди гибнут от угарного газа поздней осенью и зимой, когда начитается сезон использования печей для обогрева частных домов.

По словам специалистов, основной опасностью угарного газа является то, что он не имеет ни цвета, ни запаха, люди не ощущают отравление.

С начала года в Казахстане от угарного газа погибли уже 36 человек.