После послабления карантинных мер в Шымкенте вторую неделю работает мебельный цех общества глухих.

Мебельщикам повезло, поступил заказ. Получающие пособия по инвалидности уверяют, зарплата поможет выжить в эти трудные дни. Работницы швейного цеха за вынужденный простой получают от государства одноразовое пособие в размере 42 тысячи 500 тенге.

Работа в мебельном цехе, кажется, не останавливается ни на минуту. Вновь запустить оборудование удалось неделю назад — пришел заказ на изготовление двухсот пятидесяти парт.

Шум станков Канат Карманов не слышит. В мире тишины он живет с рождения. Это не мешает ему делать качественную мебель, в цехе мужчина работает десятый год. Канат не привык жаловаться на судьбу и низкие пособия по инвалидности. Мужчина просит помочь с заказами и не останавливать производство, чтобы работа была стабильная. Небольшое предприятие, обеспечивающее работой глухонемых людей, простаивало несколько месяцев. По словам людей с ограниченными возможностями, найти работу, а тем более постоянную, сложно.

Пока не получается занять работой работниц швейного цеха. Заказов нет, женщин отправили в отпуск с сохранением минимальной зарплаты.

Маратбек Жунисбеков, директор общества глухих: «Швеи получают пособие — 42 тысячи 500 тенге. Это хоть какая-то поддержка. На одно пособие по инвалидности содержать семью невозможно».

В «Обществе глухих», кроме шымкентцев, работают шардаринцы, ордабасинцы и жители Отырарского района. Без важного преимущества — нового оборудования — все они вынуждены сидеть без работы.

«Нам необходима помощь, получим сертификат и тогда сможем участвовать в конкурсах по госзакупкам. А для получения сертификата надо выполнить требования — обновить устаревшее оборудования в цехе, — говорит Маратбек Жүнисбеков.

Майя Алибжанова, специалист пресс-службы центра занятости населения г. Шымкента: «Центр занятости населения обеспечивает занятость инвалидов путем: установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест; создания дополнительных рабочих мест для инвалидов через развитие индивидуального предпринимательства, малого и среднего бизнеса;создания специальных, а также социальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;организации профессионального обучения инвалидов. С начала года около шестисот людей с ограниченными возможностями были трудоустроены. На предприятиях города предусмотрены квота на 314 вакантных мест. 167 инвалидов были трудоустроены».

Обязательство — трудоустраивать инвалидов, бизнесмены их соблюдают крайне редко. Хотя по закону для людей с ограниченными возможностями предусмотрена квота – от 2 до 4 процентов. В Минтруда даже фонд предлагали создать, куда предприниматели, не желающие трудоустраивать инвалидов, выплачивали определённую сумму. На эти деньги планировалось обучать инвалидов и находить им работу. Однако эту идею на вооружение так и не взяли.