В Туркестане электрокары решено сдавать в аренду.

Об этом информация появилась на сайте госзакупок. Стоимость проката одного небольшого электромобиля на месяц составляет около 70 тысяч тенге. Эти электрокары были закуплены год назад на бюджетные деньги.

Выстроенные в ряд электромобили красуются на центральной улице Туркестана. Экотранспорт привезли из-за границы. Планировалось, что разъезжать на автомобилях будущего будут туристы. Однако пандемия внесла свои коррективы. Знакомиться с достопримечательностями, древними памятниками и историческими местами духовной столицы из-за закрытых границ и риска распространения инфекции стало практически некому. Чтобы оправдать расходы, электрокары решили сдавать в аренду.

Ерасыл ТОЛЕБАЕВ, директор центра «Визит-Центр»: «В самом начале, спрос на электрокары был низкий. Не было дороги, где бы они беспрепятственно передвигались. А сейчас в духовно-культурной столице на 30-ти гектарах есть брусчатка, проложена и дорожка для пешеходов. Предприниматели на электрокарах могут возить жителей и гостей Туркестана по туристическому маршруту».

Если раньше расходы на содержание электромобилей ложились на плечи местного бюджета, то теперь покрывать затраты смогут владельцы малого и среднего бизнеса.

Ерасыл Толебаев:»Аренда электрокаров — нагрузка для местного бюджета. Еще надо платить заработную плату, обслуживать и содержать технику. Прокат электромобилей может решить все эти вопросы. Таким образом мы можем возвратить выделенные из бюджета деньги, обратно, в казну».

Стоимость проката электромобиля в месяц около 70 тысяч тенге. Правда пока желающих взять электромобили в аренду и в дальнейшем даже выкупить их, не много. Заявку, на объявленный в электронном формате ЛОТ, подал только один бизнесмен. Конкурс признали не состоявшимся.

Гульжамал ДАХАНОВА, руководитель отдела туризма и поддержки бизнеса акимата г. Туркестана:»Требования к конкурсантам — жесткие. У предпринимателя должна быть зарядная станция. А у водителей, которые будут ездить на электрокарах, должно быть специальное водительское удостоверение. Еще одно важное условие — должен быть гараж. Поломки предприниматель будет устранять за свой счет».

В Туркестане готовы предоставить в аренду 10 электромобилей.