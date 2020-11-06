Сегодня в Туркестане торжественно распахнула свои двери интеллектуальная школа
«А.Q.ORDA».
Новый объект знаний построен в рамках государственно-частного партнерства. Лекции для учащихся 1-6 классов проводятся на казахском и русском языках.
Наряду с углубленным изучением предметов в школе работают различные кружки: хореография, вокал, робототехника, финансовая грамотность. А уроки по обучению игре на домбре и шахматах введены как отдельные предметы.
В учебном заведении преподают квалифицированные специалисты. Среди них и те, кто получил образование за рубежом, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.
Выступая на открытии школы, заместитель акима области Сакен Калкаманов поздравил туркестанцев с открытием нового объекта знаний и пожелал творческих успехов в работе педагогов.
Школа начала свою работу с сегодняшнего дня.