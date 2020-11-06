Сегодня в Туркестане торжественно распахнула свои двери интеллектуальная школа

«А.Q.ORDA».

Новый объект знаний построен в рамках государственно-частного партнерства. Лекции для учащихся 1-6 классов проводятся на казахском и русском языках.

Наряду с углубленным изучением предметов в школе работают различные кружки: хореография, вокал, робототехника, финансовая грамотность. А уроки по обучению игре на домбре и шахматах введены как отдельные предметы.

В учебном заведении преподают квалифицированные специалисты. Среди них и те, кто получил образование за рубежом, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Выступая на открытии школы, заместитель акима области Сакен Калкаманов поздравил туркестанцев с открытием нового объекта знаний и пожелал творческих успехов в работе педагогов.

Школа начала свою работу с сегодняшнего дня.