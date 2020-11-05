В областном центре Туркестанской области сотрудники УП г. МПС Туркестана выявили факт нарушения карантинных мер одним из местных жителей, передает Otyrar.KZ.

Во время рейдов в ходе проверки ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей, в одном из заведений полицейские остановили проведение свадьбы. С организаторами и участниками свадебного мероприятия стражи порядка провели разъяснительные беседы и распустили гостей по домам.

В отношении администратора заведения и организатора тоя полицейские составили административный протокол.

Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.