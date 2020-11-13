С абонентами будут перезаключаться типовые индивидуальные договоры на оказание услуг.

Администрация ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» официально сообщает потребителям г. Шымкент, что в настоящее время производится инвентаризация абонентской базы потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

В рамках этой программы будут перезаключаться типовые индивидуальные договоры на оказание услуг.

Подчеркнем, что абонентов будут посещать представители дилерских организаций, самим пользователям никуда ходить не нужно. При перезаключении договоров абоненту необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий право собственности на недвижимость (выписку о праве собственности с egov.kz).

После подписания договора абонент получит возможность выбрать способ получения платежного документа (квитанции) за услуги водоснабжения и водоотведения. Она может быть двух видов: бумажной и электронной.

Для удобства, экономии времени и средств абонентов ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в первом квартале 2021 года планирует внедрить мобильные приложения – чат-боты в мессенджерах whatsapp и telegram, через которые абоненты смогут получать платежный документ и разнообразные оповещения, а также отправлять показания по водопотреблению.