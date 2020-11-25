Это делается для развития детского и подросткового туризма в Туркестане, передает Otyrar.KZ.

Масштабный проект согласован в апреле между НПП «Атамекен» и АО «НК« Казахстанский туризм » в рамках Дорожной карты по развитию туризма.

Основная цель — повысить интерес к туризму посредством внеклассных экскурсий путем визуализации школьных программ.

Пилотный проект в этом году в успешно запущен в Нур-Султане и Жамбылской области. На первом этапе в качестве пилотного проекта были разработаны методика и программа тура. Также определены школьные предметы и темы уроков.

Для проведения экскурсии в Туркестанской области была выбрана тема по истории (6 класс) «Туркестан-центр духовной и материальной культуры Казахстана XII-XV веков».

Экскурсионное занятие проводилось на территории государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан» в областном центре, где находятся историко-культурные и архитектурные памятники.

В мероприятии, организованном управлением туризма Туркестанской области, приняли участие около 100 школьников из города Кентау и Отырарского района.

Познавательное путешествие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения, дало возможность обучающимся познакомиться с достопримечательностями родной страны и расширить свои познания.