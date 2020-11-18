За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели, передает Otyrar.KZ.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40488, летальных случаев — 421, выздоровевших — 29719.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 541 человека, среди которых 468 детей.

В стационарах находится –2 991 пациент, на амбулаторном уровне – 6 550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 22 — на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться на официальном сайте и социальных страницах ведомства.