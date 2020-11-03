Полицейские Туркестанской области по “горячим следам” задержали пьяного дебошира.
В дежурную часть Созакского РОП обратился местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестные лица избили его сына, а также разбили стекла и фары его автомашины ВАЗ.
Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч тенге.
Полицейские зарегистрировали обращение в ЕРДР по статье 293 УК РК “Хулиганствоʺ.
Оперативники опросили очевидцев, провели подворный обход, проверили камеры видеонаблюдения и в течение двух часов задержали подозреваемого, местного жителя, который признался в содеянном.
К тому же мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование и выясняются обстоятельства произошедшего.
Подозреваемый находится под подпиской.