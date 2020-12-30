Сегодня аким города Мурат Айтенов посетил семьи четырех детей, остальные 196 детей получили подарки по почте.

Глава города зачитал им поздравительное письмо Главы государства и вручил новогодние подарки, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

«С наступающим Новым годом! Пусть этот праздник принесет тебе много добра! Пусть твое искреннее стремление к безграничному миру знаний приумножится в новом году. Расширяй свой кругозор, развивайся! Пусть исполнятся все твои заветные желания и мечты! Верь в себя, в свои силы, люби нашу Родину», — говорится в поздравлении.

Маленькие адресаты поздравления Президента, получив книги и подарки, выразили искреннюю благодарность и пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Дети, получившие подарок от Главы государства, определялись попечительским советом каждой школы. В совет входят родители, депутаты и предприниматели. Члены совета отобрали 200 школьников из детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также малообеспеченных и многодетных семей. Отборный список рассматривала специальная комиссия при управлении образования. В комиссию вошли представители проектного офиса «Адалдық алаңы», общественные активисты и блогеры. Кроме того, во встрече по составлению списков в качестве наблюдателей участвовали многодетные матери.

Приоритет в раздаче подарков отдавался детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями и оставшимся без попечения родителей.

Остальные 196 детей получили подарки по почте.

Мероприятие организовано при соблюдении строгих санитарно-эпидемилогических норм.