Это нужно для развития социальной инфраструктуры.

Жителям Сарыагашского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов, где побывал с рабочим визитом аким Туркестанского региона Умирзак Шукеев, необходимы газ и вода.

В 2021 году здесь запустят 10 проектов в области образования, для которых построят добротные здания. 16 млрд тенге — именно столько выделят на все инициативы из республиканского бюджета, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Мы реализуем 67 проектов, которые придадут импульс развитию южных районов Туркестанской области. 10 проектов Правительство уже одобрило. выделены средства. Ещё 57 проектов финансируются из областного бюджета в размере 40 млрд. тенге. 30 млрд. тенге выделены в этом году, и еще 10 млрд. тенге направят в следующем», — сообщил глава региона.

Эти проекты нужны для создания социальной инфраструктуры. В сельской местности требуется построить школы и больницы, проложить дороги и подвести газопровод. А чтобы обеспечить жителей Шардаринского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Сарыагашского районов газом, водой и электроэнергией, областной акимат отправил на рассмотрение Правительству предложения, для реализации которых выделят 16 млрд тенге.

В прошлом году при разработке Комплексного плана развития области, в южном регионе с населением около 1 млн человек основной приоритет отдали развитию социальной инфраструктуры, строительству дорог и социальных объектов.