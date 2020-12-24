Слухи о том, что главу духовной столицы Рашида Аюпова переводят на север страны, муссируются несколько месяцев, передаёт Otyrar.kz

В числе претендентов оказался Рашид Аюпов и ещё несколько кандидатов.

Сам Рашид Аюпов пояснил, что в ближайшее время никуда переводится не планирует, так как указаний никаких не было. Он заявил, что на должности глава Туркестана продолжает работать и в будущем планируется провести большой саммит стран зарубежья.

«Как я вступил в должность акима Туркестана такие слухи идут, не знаю почему это ещё обсуждается. Никуда не собираюсь и указаний от руководства не было. Я здесь ещё много планов не реализовал, у меня природный газ на подходе, и город ещё не весь газифицирован. Куда тут?», — сказал Рашид Аюпов.

В сети активно обсуждают слухи о том, что Рашид Аюпов возглавит Северный Казахстан.

«Я без понятия о том, как смог оказаться в том списке. Таких планов не имею. Тружусь во благо населения, и буду работать в осуществление проекта Елбасы», — пояснил Аюпов.

Ожидаются ли кадровые перестановки на высоких постах акимата Туркестанской области и духовной столице, пока неизвестно.

Шуддин Саидов