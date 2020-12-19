Об этом якобы сообщил президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своем Twitter-аккаунте.

В Казнете обсуждают новость о том, что вскоре на планете наступит голод, а «пакеты белковых продуктов растительного происхождения» будут выдавать лишь тем, кто получил вакцину от COVID-19, сообщает stopfake.kz

Об этом якобы сообщил президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своем Twitter-аккаунте. Это фейк.

Подобных заявлений Клаус Шваб никогда не делал ни в онлайн-пространстве, ни в реальной жизни. Цитата, которую приводят любители конспирологических теорий, взята с фейковой страницы Шваба. В то время как в настоящем, верифицированном системой аккаунте размещена всего одна публикация, в которой сказано: «Счастлив присоединиться к Twitter. С нетерпением жду сообщений от вас, так как мы готовимся к неделе #DavosAgenda, которая пройдет онлайн в январе 2021 года». Этот твит датирован 26 ноября 2020 годом.

Никаких серьезных предпосылок к тому, что в скором времени население Земли столкнется с глобальным голодом, нет. Напротив, избранный президент США Джо Байден (его также упоминают в связи с будущим дефицитом еды) в мае 2020 года, в ходе предвыборной кампании, заявлял, что в стране нет проблем с продовольствием.

Таким образом, утверждения о том, что обеспечивать продуктами питания будут лишь тех, кто пройдет вакцинацию от COVID-19, бессмысленны.

В целом вся теория выстроена на одном сообщении, опубликованном в фейковом аккаунте, и не содержит достоверных фактов.