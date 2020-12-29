Предстоящие праздничные выходные традиционно станут временем подарков.

А в связи c ограничительными мерами большинство презентов будут приобретаться через сервисы электронной торговли, что может активизировать мошенников, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В Комитете по финансовому мониторингу МФ РК рекомендуют не перечислять средства за товары или услуги по рекомендациям или предложениям, приходящим через различные мессенджеры. Как правило поставщики лжеуслуг направляют ссылки на специально созданные фейковые сайты известных компаний и заведений, как частных, так и государственных.

Однако, такие сайты официально регистрируются в сервисах переводов и ваша оплата банковской картой выглядит вполне достоверной.

Следует обязательно проверить компанию через другие достоверные интернет-источники, предварительно созвонившись по указанным телефонам на официальных сайтах и уточнив всю информацию о товаре или услуге.

Также, в КФМ в очередной раз предостерегают от участия в финансовых пирамидах, являющимся самым известным и распространенным способом незаконного отъема денег у граждан. Самый главный признак финансовой пирамиды – обещания высокой доходности, которые могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери еще больших средств слишком высоки. Такие организации сопровождаются активной рекламой в социальных сетях и помимо материально-правовой базы не имеют лицензии Национального банка РК.

Тем временем, в Комитете государственных доходов МФ РК рекомендуют в обязательном порядке брать чеки при покупке подарков – так у вас остается право возврата товара в случае, если приобретенный вами подарок придется не по душе вашим близким. Получая чек, вы оберегаете себя от нарушения ваших прав и проявляете нулевую терпимость к нарушению закона.

В КГД напоминают, что у каждого гражданина есть возможность встретить Новый год без долгов. Уплатив основную сумму налога до 31 декабря 2020 года, граждане могут избавиться от пени автоматически. Однако, налоговая амнистия действует только до конца текущего года.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web, а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket).