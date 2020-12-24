В рамках поручения Президента с 1 января 2021 года заработная плата педагогов увеличится еще на 25%.

С 1 сентября 2020 года заработная плата преподавателей государственных вузов увеличилась еще на 20%, национальных вузов – на 28%.

Стипендия студентов колледжей, обучающихся по рабочим специальностям, увеличилась на 30%, по специальностям среднего звена – на 25%.

Стипендия обучающихся бакалавриата и магистратуры повысилась на 25 %.

Стипендия студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, за год увеличена с 21 тыс. до 42 000 тенге.

В течение года стипендия докторантов увеличена с 82 тыс. тенге до 150 000 тенге.