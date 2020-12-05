Многодетной семье из Тюлькубасского района вручили ключи от дома, средства на покупку жилья собирали всем Казахстаном, передает Otyrar.kz

Женщина работает учителем, воспитывает шестерых детей одна, трое из которых — особенные. Несколько раз пыталась встать в очередь на жилье, но получала отказ.

Несмотря на сложное положение Гульшария Бекжанова выстояла перед всеми ударами судьбы, при этом старалась о своих проблемах никому не говорить. Многодетная мать работает учительницей в школе, жила семья в съемной квартире.

«Я никогда не просила и не требовала, один раз мне отказали в акимате, сказали, что документы не в порядке, потом подумала и решила, сами всего добьемся. Вот ко мне пришли ребята из фонда «Харекет» и позвали в ЦОН, я думаю зовут, не дадут все равно, а тут такое. Спасибо всем», — говорит Гульшария Бекжанова.

Волонтеры фонда решили сделать для многодетной матери сюрприз: Договорились с местным филиалом Правительства для граждан, пригласить ее в ЦОН и сообщить хорошую новость.

Семья Гульшарии скиталась по квартирам несколько лет, средств практически не хватало. Мужа убили несколько назад, с детьми на руках женщина осталась одна. Семья ютилась в маленькой квартире, зарплата учительницы уходила на лекарства и оплату жилья.

Фонд планирует осчастливить еще несколько семей в Тюлькубасском районе. Это не первая акция. Этой семье деньги собирали всей страной, волонтеры проводили разные акции, вырученные средства от которых отправили на покупку жилья.

«Вот так решили сделать сюрприз, сначала сказали, что жилье не получится выдать, хотели сделать сюрприз. Собирали деньги всей страной, много людей помогли нам. Зато теперь на одну счастливую семью больше», — говорит волонтер фонда.

Семья Гульшарии Бекжановой переедет в новый дом через несколько дней, новый 2021 год они будут встречать в собственном доме. На новый год планируют загадать одно желание: здоровья и благополучия!

Шуддин Саидов