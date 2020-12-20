Для уборки снега и предотвращения обледенения улиц в Шымкенте, коммунальные службы работают по усиленному графику.

В частности, по 32 направлениям работают коммунальные службы «ЛТД Турмыс», «Байтерек ЛБ», «Югдорсервис», «NurtauService», «Жасыл жер», сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В городе в работах по уборке снега было задействовано 606 рабочих и 114 единиц техники. На сегодняшний день, для предотвращения обледенения улиц, сотрудники коммунальных служб засыпали 1626 кубических метров инертных материалов. Работы в этом направлении продолжаются.

По всем вопросам обращайтесь по номеру диспетчерской службы акимата города Шымкент: 24-72-99.