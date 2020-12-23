В Шымкенте сдвинули срок сдачи новой газораспределительной станции из-за погодных условий.

Её обещали запустить в ноябре. Однако на этот раз в планы вмешалась природа и мороз, говорят в управлении энергетики и коммунального хозяйства.

Река Арысь стала камнем преткновения при строительстве новой газораспределительной станции. Специалисты не могут проложить трубу под водой, уровень которой резко вырос. Её уже дважды смывало. Мешает течение и песчано-галечное дно. Русло реки уже изменили, задействовали и силы спасателей.

«Подрядное предприятие хотели сделать для города подарок. Обязались, что закончат. Из-за природных, из-за речки… не смогли завершить они. У нас нехватка газа имеется. Это в зимний период. Чтобы развивалось производство. Поэтому мы строим АГРС», — говорит Нурлан ЖАМАНКОЗ, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства.

Мощности действующих газораспределительных станций на всех не хватает. Год в мегаполисе действовал мораторий на подключение новых абонентов. Его отменили, но те, кто до сих пор мечтает увидеть голубое топливо в своих домах, остались. Многие бросают свои холодные дома и арендуют квартиры.

«Здесь была 90% заселенность, правда отсутствуют коммуникации, поэтому мы просим, пока идет строительство подстанции и АГРС, провести внутри поселка газопровод», — говорит Ахметжан МАМБЕТАЛИЕВ, житель микрорайона Туран.

Решить проблему в районном акимате обещают в следующем году. Специалисты уверены: спешка может оказаться чреватой. В ожидании природного газа и предприятия города.