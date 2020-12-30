В Шымкенте прошли двухнедельные курсы по программе «Шахматы в школе». Обучение учителей стартовало в ноябре.

По этой программе квалификацию повысили 324 учителя города.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в общеобразовательных школах были введены уроки по шахматам. В обучении и повышении квалификации учителей для преподавания уроков по шахматам помогло управление физической культуры и спорта города Шымкент.

После завершения обучения преподаватели сдали тесты и получили сертификат о повышении квалификации. Курсы проходили в соответствии всем санитарно-эпидемиологическим нормам.