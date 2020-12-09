Врачи говорят, что держат ситуацию под контролем и делают все, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Возможную вспышку инфекции в Минздраве перенесли с Нового года на конец января.

«При развитии этой ситуации либо ухудшении по так называемым пессимистичным прогнозам можно предположить, что данный пик заболеваемости будет приходиться на конец января – в феврале», — рассказал Ерлан Киясов главный санитарный врач РК.

Без хороводов и традиционных конкурсов придется встречать Новый год ради одной цели – чтобы удержать регионы в «зеленой» зоне, ради собственного здоровья и близких. Киясов привел в пример американскую ситуацию: после Дня благодарения за океаном произошла новая вспышка заболеваемости.

«Мы неоднократно говорили и призываем население, чтобы данные мероприятия отмечались в семейном кругу. Как мы знаем по аналогии других стран, к примеру, в США после Дня благодарения отмечался очень высокий рост заболеваемости. Поэтому я призываю наших граждан воздержаться от поездок, от празднования в больших коллективах, корпоративов. Данные мероприятия, согласно постановлению, на данный момент у нас запрещены», — говорит Киясов.

За тем, чтобы казахстанцы не нарушали карантин, будут следить мониторинговые группы. Те кто решит отметить новый год в большой компании, ждет штраф. На данный момент в госказну за нарушение карантина казахстанцы отдали 1 млрд 300 миллионов тенге.