Накануне вечером в Шымкенте по улице Еримбетова произошла авария, в которой погиб один человек.

Автомобиль Toyota Camry 50 сорвался в вырытую траншею тепловой магистрали.

Кусок бампера и осколки фар в глубоком котловане — это напоминание о жутком происшествии. Водитель Тойоты погиб.

С места трагедии на «скорой» увезли и 44-летнего пассажира. Мужчину доставили в реанимацию: с тяжелой травмой головы, груди, открытым переломом челюсти. Спустя 12 часов после ДТП пострадавший пришел в сознание.

«Больной поступил ночью 12:10 бригадой скорой помощи, полностью обследован нейрохирургами, хирургами и травматологами и положен в реанимационное отделение. При поступлении была кома. Сейчас сознание оглушения, переводим в нейрохиругический центр. Получает лечение. У него открытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — говорит Аширхан ДЖАНДАРБЕКОВ, врач-нейрохирург.

Как иномарка могла угодить в котлован, подрядчики не понимают. Мол, работы по прокладке новой теплотрассы по улице Еримбетова ведутся не первый день. В траншею рабочие укладывают трубы. Объехать котлован не сложно, утверждают строители, и правил безопасности, они не нарушали.

Коммунальщики уверяют: опознавательные знаки о том, что на этом участке дороги ведутся работы — были. Были установлены, по их словам, и железные ограждения, которые автолюбитель снес. Кроме того, оказалось, что улица и вовсе должна быть закрыта для проезда, но бетонные блоки для своего удобства, говорят в ЖКХ, убрали местные жители.

«Все знаки, которые были выданы, были установлены. Буквально 30 ноября мы были на этом объекте. Они стояли на месте. Стояло железное ограждение а также знаки: Проезд запрещен, Ведутся земельные работы», — говорит Гульназ Шадманова, главный специалист энергетики и ЖКХ г.Шымкента.

По словам коммунальщиков, которые заключили договор с подрядной организацией, объект -переходящий, его завершат не раньше следующего года.

«Подрядчиком является консорциум из ТОО корпорация «Нурай строй» и ТОО «Зидан». Автором проекта является ТОО «Казнур», технический надзор за объектом ведет ТОО «Абильстрой инжиниринг». В этом году на объект выделено 448 миллионов тенге, освоены 397 миллионов и на декабрь предусмотрены средства. Планируем сдать проект до 15 октября 2021 года», — рассказали в ЖКХ.

Детали смерти водителя иномарки обещают предоставить правоохранители.