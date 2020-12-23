После завершения внеочередной 73 сессии городского маслихата шестого созыва аким г. Шымкента Мурат Айтенов дал задание руководителям департаментов ЧС и полиции.

Им надлежит усилить профилактические меры по предотвращению несчастных случаев в дни новогодних праздников : не допускать продажи пиротехнических изделий без сертификата и в неустановленных местах. Усилить разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер безопасности, по использованию новогодних петард, пиротехнических изделий.

Профилактические меры помогут предотвратить несчастные случаи, — уверен глава мегаполиса.