В Аксукенте автомашина заглохла и водитель не смог ее завести, к тому же на дороге образовался затор

При патрулировании г. Аксукент по улице Жибек жолы сотрудники патрульной полиции МПС Сайрамского РУП заметили остановившуюся посреди дороги иномарку. Как выяснили полицейские, автомашина заглохла и водитель не смог ее завести, к тому же на дороге образовался затор, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Стражи порядка, лейтенанты полиции Жалгасбек Пиртаев и Нургали Нураков подошли к автомашине и поинтересовались, не нужна ли какая помощь. Мужчина объяснил ситуацию и полицейские помогли водителю дотолкать автомашину на край проезжей части.

Автовладелец выразил огромную признательность полицейским Сайрамского РУП, в том числе инспекторам патрульной полиции Жалгасбеку Пиртаеву и Нургали Нуракову, которые своевременно откликнулись на помощь.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают водителям о необходимости быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными в плохую погоду и при гололеде.