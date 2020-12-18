Нескольких предгорных населенных пунктов Толебийского района газифицируют.

Об этом сообщил аким района Бауыржан Омарбеков, передает Otyrar.kz

Проблема газоснабжения отдаленных населенных пунктов не решалась долгое время, в большую часть района газ уже подвели, остались семь аулов, куда голубое топливо только проведут.

«Подрядчик уже определен, не стали откладывать подведение газопровода, теперь работы начнутся. Каскасинский и Когалинский сельские округа, там семь населенных пунктов будут обеспечены голубым топливом», — сказал аким Толебийского района Бауыржан Омарбеков.

При этом, многие жители населенных пунктов жалуются на то, что провести голубое топливо в дома проблемно, ссылаясь на то, что цена за работу слишком высокая.

«Главное, что газопровод нам подведут, а там хоть и дорого, самим нужно решать. Будем нанимать компании. Газ всю жизнь ждем»,- говорит житель села Каскасу.

Жители района требуют от подрядной компании провести работу качественно и на совесть, чтобы после не жаловаться на недочеты компании.

К слову, в 2019 году из-за аварии пришлось отключить от газа 7 населенных пунктов района. Подробнее можно узнать тут

Шуддин Саидов