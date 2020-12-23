23 декабря в 00:45 врачи констатировали у ребенка биологическую смерть.

22 декабря в городскую детскую клиническую больницу в 21.15 поступил ребенок 2008 года рождения.

Со слов матери ребенка, мальчик упал с 8-го этажа многоэтажного дома и получил травмы различной степени тяжести. Минуя приемное отделение больницы, маленького пациента незамедлительно доставили в реанимационное отделение. Был созван консилиум в составе дежурных врачей реаниматологов, хирургов, травматологов. Проведен ряд реанимационных мероприятий, у ребенка два раза останавливалось сердце.

Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия 23 декабря в 00:45 врачи констатировали у ребенка биологическую смерть. У ребенка была сочетанная тяжелая травма, закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, травмы грудной клетки и живота, множественные ушибы мягких ткани, кровоподтеки и ссадины в области лица, туловища, обеих локтевых суставов.