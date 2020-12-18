Рашид Аюпов принял участие во встрече с предпринимателями города, организованной U: projects.

Аким Туркестана отметил что, через две недели предпринимателям представят презентацию нового проекта, а также рассказал о нескольких объектах, которые важны для привлечения туристов. Например, комплекс «Караван-сарай», входящий в особую экономическую зону, получит налоговые льготы. Он посоветовал предпринимателям уделить внимание аттракционам и открытию арт-ресторанов. Кроме того, отметил, что с целью популяризации туризма с февраля следующего года видеоролик о священном городе будет показан в 60 странах мира. Всемирная Организация «Объединенный город и местные власти» планируют разместить рекламу около в 3000 городах.

В целом, молодежь U: projects уже 4 месяца занимается организацией встреч с предпринимателями. Большинство владельцев бизнеса в возрасте от 20 до 35 лет занимаются пошивом одежды, изготовлением сладостей и рекламой. Цель-побудить предпринимателей совместно поддержать развитие города и привлечь инвестиции.