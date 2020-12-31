Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шымкента отменены рейсы, передает Otyrar.KZ.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шымкента (туман, видимость ниже минимума) и неблагоприятного метеопрогноза сегодняшние рейсы KC971/972 Алматы-Шымкент-Алматы, КС 341/342 Нур-Султан-Шымкент-Нур-Султан и дополнительные рейсы КС9710/9720 Алматы-Шымкент-Алматы отменены.

Пассажиры отмененных рейсов могут перебронироваться на другие рейсы или оформить возврат билетов по месту приобретения» — сообщили в авиакомпании Air Astana.