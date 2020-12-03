В Туркестанской области полицейские задержали гражданина Узбекистана за контрабанду наркотиков.

На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на пограничном посту «Жибек-жолы» выявлен факт контрабанды наркотиков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во время прохождения пропускного пункта на одного из иностранцев сработала служебная собака по кличке Нано.

При обыске подозреваемого, гражданина Узбекистана, оперативники обнаружили в куртке и изъяли сверток с содержимым, похожее на наркотическое средство. Задержанного мужчину стражи порядка доставили в районный отдел полиции. Согласно экспертизе, изъятое вещество растительного происхождения оказалось «высушенной марихуаной» весом более 1 гр, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый арестован. Следствием выясняется все обстоятельства.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за незаконные хранение, сбыт, культивирование и контрабанду наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Вместе с тем, стражи порядка призывают жителей области отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни.

Если же вы владеете какой-либо информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.