Стал известен состав команды, который будет защищать честь Шымкента на Чемпионате Казахстана по настольному теннису среди взрослых.

Состязания пройдут с 11 по 18 января 2021 года в г. Караганде.

Мужская команда:

1. Акимали Бакдаулет -19 лет, мастер спорта

2. Артукметов Ирисбек- 18 лет, мастер спорта

3. Бесбай Жасулан- 21 лет, кандидат в мастера спорта

4. Ирисалиев Сарвар — 21 лет, мастер спорта

5. Алтай Азамат — 26 лет, мастер спорта

Женская команда:

1. Бахыт Анель — 17 лет, мастер спорта

2. Миркадирова Сарвиноз- 15 лет, мастер спорта

3. Шапей Таңшолпан — 19 лет, кандидат в мастера спорта

4. Илхамжанова Малика- 21 лет, мастер спорта

5. Усипбаева Аида — 16 лет, кандидат в мастера спорта

Спортсмены готовятся к соревнованиям в современном зале, построенном Федерацией тенниса по настольному теннису, президентом которой является Аскар Турысбеков. Члены шымкентской команды уверяют, что приложат все силы, дабы завоевать призовые места.