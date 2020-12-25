Стал известен состав  команды, который будет защищать честь  Шымкента на Чемпионате Казахстана по настольному теннису среди взрослых.

Состязания пройдут с 11 по 18 января 2021 года в г. Караганде.

Мужская команда:
1. Акимали Бакдаулет -19 лет,  мастер спорта
2. Артукметов Ирисбек- 18 лет, мастер спорта
3. Бесбай Жасулан- 21 лет, кандидат в мастера спорта
4. Ирисалиев Сарвар — 21 лет, мастер спорта
5. Алтай Азамат — 26 лет,  мастер спорта

Женская команда:
1. Бахыт Анель — 17 лет,  мастер спорта
2. Миркадирова Сарвиноз- 15 лет, мастер спорта
3. Шапей Таңшолпан — 19 лет,  кандидат в мастера спорта
4. Илхамжанова Малика- 21 лет, мастер спорта
5. Усипбаева Аида — 16 лет,  кандидат  в мастера спорта

Спортсмены готовятся к соревнованиям  в современном зале, построенном Федерацией тенниса по настольному теннису, президентом которой является Аскар Турысбеков. Члены шымкентской команды уверяют, что приложат все силы, дабы  завоевать призовые места.

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