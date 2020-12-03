Тушу лошади и ружье нашли полицейские в авто жителей Туркестанской области, сообщает Otyrar.KZ.

Около 23.00 часов вечера участковые инспекторы полиции МПС Созакского РОП заметили на дороге автомашину Audi, которая двигалась на большой скорости.

Стражи порядка указали водителю остановиться, однако нарушитель не подчинился законным требованиям полиции и попытался скрыться.

В результате погони участковым инспекторам удалось остановить подозрительную автомашину и перекрыть ей дорогу.

При осмотре Audi в багажном отсеке стражи порядка обнаружили свежее мясо убитой лошади и охотничье ружье.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, кому принадлежит убитая лошадь и вернули мясо законному владельцу.

Кроме того, установлено, что молодые люди в сентябре аналогичным способом убили лошадь другого сельчанин, мясо которого пустили на мясо.

Подозреваемые взяты под стражу. Полицейскими выясняется причастность барымтачей к совершению других подобных преступлений.