В этом году Жетысайский район обеспечен природным газом на 81 процент,- заявил аким Туркестанской области в ходе рабочей поездки по региону.

На этом работа по развитию инфраструктуры в районе не закончится. В следующем году в городе Жетысай планируют сдать в эксплуатацию 6 многоэтажных домов, в Мактааральском районе возводят объекты образования и здравоохранения. Большая стройка развернулась в Мактаральском районе. В Мырзакенте строится школа, детский сад и поликлиника. Объекты сдадут через полгода. Правда, утверждать, что всё новое не вызывает нареканий, конечно, нельзя. Задача мониторинговой группы во главе с акимом региона — выявить те самые недостатки и устранить их. Никаких стеснений: любая мелочь спустя время может оказаться серьезным строительным дефектом.

«Да, конечно, здесь большой населенный пункт. На стройке такого масштаба, часто бывают недочёты. Говорят, когда был дождь, с потолка вода текла. В домах, где установили отопительные котлы, люди вначале не знали, как ими пользоваться. Это все исправимо», — говорит аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Строительными работами охвачен и Жетысайский район. В следующем году в городе сдадут шесть многоэтажных домов. Жилье по программе » Нурлы жер» рассчитано на 500 семей. На квартиры для очередников выделен 551 миллион тенге.

Умирзак Шукеев:»Сейчас разрабатывается проектно—сметная документация шести многоэтажек. На подведение инфраструктуры из бюджета выделено почти 294 миллиона тенге. На эти деньги подрядчики займутся строительством водо- и электросистем, к жилым домам подведут дорогу, канализацию и газ».

Вопрос с обеспечения населения газом в Жетысайском районе почти решен. Голубым топливом осталось обеспечить меньше 20 процентов жителей.

Умирзак Шукеев:»В этом году на газификацию четырёх населенных пунктов было выделено 45 миллионов тенге. На двух объектах строительство завершено. Оставшиеся два объекта будут сданы в эксплуатацию до конца следующего года. В целом шесть проектов стоимостью 6 миллиардов 800 миллионов тенге будут завершены в следующем году. Это две АГРС, одна газовая система и газификация трёх сел».

В 16 населенных пунктах Жетысайского района обновлены электролинии. Работы обошлись в 320 млн тенге. В следующем году в 7 селах приведут в порядок водопроводную сеть. Качественная питьевая вода появится у жителей округов: Жамбыл, Макталы, Жылылсу, Мырзашол, Байконыс, Бакконыс и Аль -Фараби.