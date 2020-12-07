Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, похитившего телевизор у знакомого.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что из ее дома похитили бытовую технику. Со слов потерпевшей, она уехала к родным, а вернувшись спустя 20 дней обнаружила пропажу телевизора стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Для раскрытия кражи полицейские провели подворный обход, а также опросили возможных очевидцев. В результате сотрудники Толебийского РОП задержали подозреваемого — жителя г. Ленгера. Задержанным оказался знакомый супруга потерпевшей, ранее судимый.

Следствием установлено, что подозреваемый пришел домой к знакомому в гости. После совместного распития алкоголя, хозяин дома ушел на работу, а воришка, воспользовавшись отсутствием людей, похитил телевизор, который затем реализовал за 20 тысяч тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебного расследования. Мужчина находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. В случае,если Вы стали жертвой или свидетелем квартирной кражи и иных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.