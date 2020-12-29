Праздничный салют в третьем мегаполисе отменили, передаёт Otyrar.kz

В управлении культуры Шымкента пояснили, что праздничные массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года отменены.

«Праздничного салюта не будет. Все мероприятия отменены. Но, главная елка установлена на площади перед АДЦ, а город украшен новогодними украшениями. Праздник всё-таки», — пояснили в акимате г. Шымкента.

Напомним, что новогодние салюты отменёны ещё в нескольких городах Казахстана, а в Туркестане все средства, выделенные на украшение города, направили на помощь малообеспеченным семьям.

Многие жители Казахстана отмену салютов поддержали.