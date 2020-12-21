С 16 по 19 декабря 2020 года по Шымкенту мониторинговыми группами проведено 16 рейдовых проверок на 248 объектах, передает Otyrar.KZ.

Из них: 177 объектов питания: кафе, тойхана, асхана, и 71 коммунальный объект: салоны красоты, парикмахерские, СТО, химчистки.

На всех объектах, охваченных мониторингом, проведена санитарно-просветительская и разъяснительная работа.

За 4 выходных дня мобильными группами было два раза выявлено нарушение – несоблюдение масочного режима и отсутствие перчаток у персонала в кафе «Viva». На арендатора наложены штрафные санкции на сумму 83 340 тенге.

Из Единого координационного центра по городу Шымкенту, созданного для приема и обработки информации, поступившей от мобильных групп, в районные управления ДСЭК города Шымкента поступило 6 экстренных извещений о нарушениях.