В Туркестанской области разыскивают парней, избивших мужчину.
35-летнего пострадавшего избили, после этого в ход пошло огнестрельное оружие и нож.
Нападение произошло на трассе Сарыагаш-Шымкент. Вечером у придорожного кафе припарковалась Toyota Camry, водитель зашел в уборную, а пассажир стоял неподалёку. В этот момент группа молодых парней на Audi напали на мужчину. Инцидент зафиксировали видеокамеры кафе.
Судя по записи камеры видеонаблюдения, 17 декабря в одном из придорожных кафе Сарыагашского района неизвестные в упор выстрелили в мужчину, а после жестоко его избили.
Пострадавшего госпитализировали в Сарыагашскую районную больницу, после оказания первой помощи его доставили в реанимационное отделение Келесской районной больницы.
В полицию заявление на обидчиков пострадавший писать не стал. Объяснил, что у нападавших с ним давние счеты.
Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
Анастасия Новикова