В Туркестанской области разыскивают парней, избивших мужчину.

35-летнего пострадавшего избили, после этого в ход пошло огнестрельное оружие и нож.

Нападение произошло на трассе Сарыагаш-Шымкент. Вечером у придорожного кафе припарковалась Toyota Camry, водитель зашел в уборную, а пассажир стоял неподалёку. В этот момент группа молодых парней на Audi напали на мужчину. Инцидент зафиксировали видеокамеры кафе.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, 17 декабря в одном из придорожных кафе Сарыагашского района неизвестные в упор выстрелили в мужчину, а после жестоко его избили.

Пострадавшего госпитализировали в Сарыагашскую районную больницу, после оказания первой помощи его доставили в реанимационное отделение Келесской районной больницы.

В полицию заявление на обидчиков пострадавший писать не стал. Объяснил, что у нападавших с ним давние счеты.

Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Анастасия Новикова