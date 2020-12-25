Очередной этап цифровизации на предприятии коснулся работы диспетчерской службы и эксплуатационных служб.

Процесс ликвидации аварий, от начала до конца, фиксируется в единой базе приложения «FSMmobilKZ», что открывает новые возможности для контроля качества выполняемых работ и аналитики.

Все заявки поступают в центральную диспетчерскую службу предприятия, а потом оператор-диспетчер распределяет их по зонам ответственности. Раньше для этого нужно было звонить на эксплуатационный участок, передавать туда всю информацию о происшествии, а после окончания аварийно-восстановительных работ принимать фото и видеоматериалы, акты выполненных работ и акты расследований, другие документы. Теперь все это – в одном приложении.

«После регистрации заявки в приложении руководитель эксплуатационного участка получает уведомление. В нем предварительные данные: адрес и телефон заявителя, краткие данные об аварии (утечка, засор канализации, низкое давление и т.п.). По приезду на место аварии бригады мастер должен сделать фотографию «До», а после окончания «После». Сделать видеофиксацию. Кроме того, мастер указывает причину поломки и другие важные детали, которые вносятся в акт расследования.

Кстати, каждый этап прохождения заявки отмечается своим цветом, так что визуально можно определить, на каком этапе выполнения находится работа, и это очень удобно», — рассказала диспетчер-оператор ЦДС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Газиза Алипбай.

Довольны приложением и непосредственные исполнители работ – представители райводоканалов и эксплуатационных участков. Электронная заявка позволяет им экономить массу времени и ресурсов, таких, как например, интернет-трафик, бумага и ГСМ.

«После выполнения всех работ мы заполняем в приложении акт расследования, это позволит и нам, и руководству предприятия проводить аналитическую работу, то есть выявлять проблемные участки на водопроводных сетях, в колодцах и предотвращать авариные ситуации в дальнейшем путем профилактических работ. Кстати, еще одна «фишка» этого приложения – это электронная подпись заявителя. Расписаться и принять работу можно прямо на экране телефона, и это отразится в приложении», – поделился мнением о работе «FSMmobilKZ» главный инженер Абайского райводоканала Дашти Даштиев.

После того, как работы были выполнены, заявка поступает куратору – соответствующему заместителю генерального директора предприятия (водоснабжение или водоотведение). Именно в его функциональные обязанности входит аналитическая работа.

«Сама суть этого нововведения в том, чтобы мы не только оперативно реагировали на заявки, но проводили аналитическую работу, по каждому случаю делали расследование. Выявляли проблемные зоны, где наблюдается низкое или, наоборот, избыточное давление воды в системе, изношенность труб и многое другое. То есть, определяли причинно-следственные связи и вели предупредительную работу по недопущению аварийных случаев», — рассказал заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Бекжан Ешимбетов.

Последним свою визу на электронной заявке ставит главный инженер предприятия, и таким образом заявка считается закрытой. В настоящее время проводятся обучающие тренинги среди персонала для того, чтобы охватить программой все эксплуатационные участки.