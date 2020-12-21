Об этом стало известно на брифинге, который провели в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

По словам спасателей, в большинстве случаев трагедии происходят из-за несвоевременной очистки дымоходов.

Рассказали и о ситуации на дорогах в зимний период.

В минувшие выходные трасса «Самара-Шымкент» в связи с неблагоприятными погодными условиями была закрыта до границы с Кызылординской областью. Из -за гололеда произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек. С начала зимнего сезона, спасатели выезжали на заносы более 20 раз, 5 человек были спасены из снежного плена.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили и о мерах предосторожности в новогодние дни.