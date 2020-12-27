С этого года руководство Туркестанской области уделяет особое внимание развитию инфраструктуры районов.

Работы ведутся в Мактааральском, Жетысайском, Сарыагашском, Келесском и Шардаринском районах, расположенных на юге области.

В эти выходные глава региона посетил Сарыагашский, Келесский районы. Начав поездку с ознакомления с работой детского сада «Бес жұлдыз» в сельском округе Жибек жолы, Умирзак Шукеев пообщался с коллективом дошкольного образовательного учреждения, где воспитывают 450 детей.

Также он ознакомился с работой промышленного тепличного комплекса, который вносит значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона. Отметим, территория комплекса, расположенного в селе Зортобе с/о Жибек жолы составляет 12,85 га. Используя передовые технологии здесь ежегодно выращивают до 12 млн. саженцев. В теплице, куда уже привлекли инвестиции в размере 600 млн. тенге, предприниматель за свой счет установил централизованный отопительный котел, а автоматизированная система управления позволяет орошать саженцы путем распыления воды сверху.

В селе Ынтымак глава региона ознакомился со строительством моста через реку Келес. Длина моста составляет 60 м, ширина — 10 м.

В ходе визита в Келесский район в селе Абай глава региона ознакомился с ремонтными работами по улице Т. Рыскулова, работы велись в рамках программы «Ауыл — ел бесігі». В тоже время, глава региона осмотрел строительство средней школы № 29 в селе Жамбыл Кошкаратинского сельского округа.

Образовательное учреждение, строительство которого началось в прошлом году, сдадут в эксплуатацию в августе 2021 года.

Следует отметить на сегодняшний день в Туркестанской области реализуется 67 проектов, которые придадут положительный импульс развитию южных регионов. 10 проектов получили одобрение правительства и в 2021 году на их реализацию выделят соответствующие средства. Кроме того, за счет областного бюджета предусмотрено 40 млрд. тенге на реализацию 57 проектов. Из них 30 млрд. тенге выделены в текущем году, оставшиеся 10 млрд. тенге на завершение этих проектов выделят в следующем году.

Эти проекты нужны для создания социальной инфраструктуры. В сельской местности требуется построить школы и больницы, проложить дороги и подвести газопровод.

В прошлом году при разработке Комплексного плана развития области, в южном регионе с населением 1 млн.человек основной приоритет отдали развитию социальной инфраструктуры, строительству дорог и социальных объектов, то в 2021 году наряду с Сарыагашский Жетысайский, Мактааральский Келесский районами, Сайрамский район тоже вошел в список.