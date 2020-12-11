В гарнизонах создаются условия для активного отдыха семей военнослужащих.

В военных городках страны ввели в эксплуатацию девятнадцать универсальных спортивных и девять детских игровых площадок. Это отличный подарок ко Дню Независимости для военнослужащих и их семей.

Министерство обороны ведет планомерную работу по благоустройству инфраструктуры военных городков. Создаются возможности для занятий спортом, что способствует развитию физической активности и укреплению здорового образа жизни.

На спортивных площадках военнослужащие и члены их семей смогут с пользой для здоровья проводить свободное время, организовывать спортивно-массовые мероприятия, играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Для тренировки силы и ловкости имеются специальные тренажеры. На детских площадках установлены сооружения, на которых дети могут заниматься подвижными играми.

Новые объекты установлены с учетом требований безопасности из современных прочных материалов. Создание подобных сооружений обеспечивает необходимый комфорт для проживания в военных городках, гарнизонах, что является залогом высокой самоотдачи военнослужащих в служебной деятельности.