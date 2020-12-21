Преступную группу скотокрадов ликвидировали полицейские Туркестанской области.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью к нему во двор незаконно проникли неизвестные лица. Скотокрады похитили из его хозподворья девять овец на общую сумму около 400 тысяч тенге. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”, сообщает пресс-служба ДА Туркестанской области.

Для задержания подозреваемых в краже домашнего скота сотрудники Байдибекского РОП провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские прочесали близлежащие пастбища и хозподворья, опросили очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, а также тщательно проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие домашнюю скотину.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Байдибекского РОП задержали преступную группу из трех человек. Ими оказались жители Шымкента. Злоумышленников доставили в районный отдел полиции.

Следствием установлено, что помимо указанной кражи подозреваемые похитили пять коров еще у двух сельчан. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 1,5 миллиона тенге. В настоящее время скотокрады взяты под стражу. По данным фактам проводится досудебное расследование и выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.