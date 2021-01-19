Общественные слушания по теме «Строительство нового ипподрома и променада с многоэтажным жилым комплексом» пройдут посредством видео-конференц-связи.

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента» объявляет о проведении общественных слушаний в формате открытого собрания посредством видео-конференц-связи «Строительство нового ипподрома и променада с многоэтажным жилым комплексом».

Слушания состоятся 19 февраля 2021 года, в 15:00, на платформе ZOOM. Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: shymkent.saulet@ontustik.gov.kz с указанием следующих данных: ФИО, ИИН, номер телефона, адрес проживания, вопросов и предложений.

Заказчик: ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента».

Генеральный проектировщик: холдинг «BI Group».

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: филиал по городу Шымкенту республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

Ответственный за организацию общественных слушаний: ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента» в лице руководителя управления Аширбекова Берика Айдаровича. Тел.: +7 7252 39 44 04.

С проектной документацией можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1vgeFrfPTTztV4MOCo_kNXBy3KFepoiUb/view?usp=sharing