На сегодняшний день на базе поликлиник города организовано 4 прививочных кабинета, установлены морозильные камеры для хранения вакцин.

В Шымкенте с начала этого года инфекцией COVID-19 заразились 314 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев заражения.

На сегодняшний день в городе насчитывается 1 060 коек (инфекционных — 560 коек, карантинных — 500 коек). На данных койках получают лечение 144 пациента. Наполняемость составляет 13%, то есть 916 коек свободны сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Об этом сегодня на заседании под председательством Премьер-Министра РК А.Мамина доложил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— В город с 1 февраля ожидается поставка 1000 доз вакцины «Спутник V». Данные вакцины размещаются для временного хранения в морозильных камерах на базе городского центра крови. Морозильная камера готова. На сегодняшний день на базе поликлиник города организовано 4 прививочных кабинета, установлены морозильные камеры для хранения вакцин. Сформирован список из 1000 медицинских работников для добровольной вакцинации.

Кроме того, до конца февраля текущего года в 34 поликлиниках города будут установлены морозильные камеры и открыты прививочные кабинеты, — сообщил аким города.

Кроме того, для медицинских работников по вопросам вакцинации неоднократно проводились семинар-тренинги, в целом с начала эпидемии обучение по борьбе с коронавирусной инфекцией прошли 14 650 медицинских работников.

Среди населения также в плановом порядке проводятся соответствующие мероприятия и информационно-разъяснительные работы по вакцинации против covid.