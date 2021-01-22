Под председательством акима города Шымкента М.Айтенова состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции в регионе.

Мероприятие прошло с участием руководителя Департамента по противодействию коррупции по городу Шымкент А.Жұмағали, заместителей акима, акимов районов, руководителей территориальных департаментов и управлений, а также главврачей всех медицинских организаций города.

Руководитель Антикоррупционной службы А.Жұмағали сообщил об итогах превентивных и уголовно-правовых мерах, реализуемых уполномоченным органом.

Ключевая роль в достижении стратегических целей государства отведена местным исполнительным органам, от эффективности которых зависит улучшение жизни населения.

Это налагает высокую ответственность и требует профессионализма и безупречных моральных качеств.

В прошлом году Департаментом зарегистрировано 118 правонарушений.

Превалирующее количество фактов коррупции приходится на взяточничества – 53 и хищения – 47.

В орбиту уголовного преследования вовлечены как рядовые исполнители, так и руководители различных уровней.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в сфере образования – 31 факт, правоохранительном блоке – 20, сельского хозяйства — 15, здравоохранения – 12, в сферах соц.обеспечения и строительства – по 8, земельных отношений — 6.

«Особую тревогу вызывают участившиеся факты коррупции в сфере здравоохранения.

Согласно прошлогодним цифрам наблюдается четырёхкратный рост преступлений в данной сфере. Она вошла в число лидеров по уровню коррумпированности.

Только в прошлом году Департаментом в отношении медицинских работников зарегистрировано 12 преступлений. В отношении 4 лиц уже вынесен судебный приговор» – рассказал Асхат Жұмағали.

Усугубляет ситуацию то что, отдельные преступления совершены в период пандемии, когда население нуждалось в помощи.

По словам А.Жұмағали, в целом незаконные вознаграждения получают за постановку на учет, выдачу свидетельств о рождении, трудоустройство (суммы варьируются от 300 тыс. тенге и выше). Собирают деньги руководители со своих подчиненных после выплаты премиальных.

«Хочу отметить, что этой проблеме уделяется недостаточного внимания со стороны руководства профильного управления, так и самих главных врачей. Считаю, что здесь нужны принципиальные, решительные действия с принятием комплексных мер.

Для изменения негативной ситуации, с учетом выявленных коррупционных рисков в ходе внешнего анализа, полагаем необходимым разработать Дорожную карту» отметил А.Жұмағали.

По словам руководителя Антикоррупционной службы Шымкента в документе нужно выработать четкие механизмы по обеспечению прозрачности при трудоустройстве на работу в медучреждения, оцифровать максимальное количество услуг для исключения контактов, устранить риски при проведении госзакупок.

Предложили создать комплайнс службы (офицеров) в каждом медучреждении, напрямую подотчетных, курирующему заместителю акима. Лицо будет мониторить и информировать о ситуации с коррупцией в том или ином учреждении.

Он также обратился к руководителям медучреждений для принятия мер по устранению причин коррупции.

В рамках совещания рассмотрены результаты исследования состояния коррупции в регионе, проведенном Общественным фондом «Transparency Kazakhstan».

Более подробно об их итогах, коррупциогенной ситуации в сфере здравоохранения и результатах внешнего анализа коррупционных рисков рассказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы города Т.Серикбаев.

В ходе мероприятия участникам совещания также напомнили о новеллах законодательства по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействию коррупции.

Кроме того, на совещании руководитель проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы» Жани Камбар рассказал о проделанной работе проектного офиса за 2020 год.

Аким города – М.Айтенов отметил, что Елбасы и Главой государства поставлены четкие приоритеты в борьбе с коррупцией. И призвал объединить совместные усилия для искоренения коррупции.