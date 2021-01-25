Согласитесь, сейчас редко встречаются люди с цельным, несгибаемым и последовательным характером.

Такие, чтобы шли по жизни, ни разу не свернув с первоначально намеченной дороги. То есть буквально: вот выбрал человек профессию в молодости, получил специальность в соответствующем вузе и служил ей верой и правдой до завершения карьерного пути – без всяких непредвиденных отклонений на жизненном маршруте…

Вячеслав Прокопьевич Хлебов, которому 28 января исполняется 80 лет, – именно такой «монолитный» человек необыкновенно прочной закалки. Вячеслав Прокопьевич – строитель высшего пилотажа! Около 60 лет он посвятил своей профессии, и многие горожане своими уютными жилищами обязаны именно ему – заслуженному строителю Казахстана…

По ступенькам профессии

Вячеслав Прокопьевич родился в семье партийного работника, которая тогда проживала в Карагандинской области, в 1941 году. В год начала Великой Отечественной войны. И его отцу сразу же пришлось включиться в организацию работы тыла, за что он впоследствии был награжден многими государственными наградами. Война, понятно, мальчика впрямую не коснулась, но ее отголоски все-таки нашли свое знаковое место в семейной истории. Но об этом позже…

Перескакивая через детские годы, хочу рассказать о выборе профессии после окончания школы и о том, как юноша Вячеслав Хлебов оказался в Чимкенте.

Строительным делом его не на шутку увлек старший брат Александр, к тому времени уже окончивший наш Казахский химико-технологический институт, считавшийся тогда одним из самых сильных и престижных вузов Казахстана. Младший брат тоже решил пойти по его стопам и успешно поступил в этот же институт на факультет «Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций». В 1965 году он получил диплом, подтверждающий полученную специальность «инженер-строитель-технолог». И все, с этой профессией, как уже было сказано, он пошел по жизни – невзирая ни на последующие социальные катаклизмы, ни на перестроечную разруху, развал промышленности и привычного жизненного уклада. Стоял как скала или прочная железобетонная конструкция, теорию которой знал назубок и полюбил навсегда…

В своей профессии Вячеслав Прокопьевич достиг немалых высот и руководящих должностей, но принадлежал к тому редкому типу начальника, который прошел все ступеньки карьерного роста: от каменщика строительного управления и рядового мастера ЖБИ до директора завода, управляющего трестом «ЮСК» и начальника домостроительного комбината. «Промежуточные» должности главного инженера, начальника цеха – это само собой… Такого руководителя, детально знающего каждый цикл строительства, почти невозможно было в чем-то обмануть, выполнив дело недобросовестно – авось не заметит! Он сам все прощупал и все пропустил через себя.

Такого не проведешь… Профессионалом был невероятно высокого класса. Даже после выхода на пенсию продолжал стоять в строю: был председателем наблюдательного совета и советником руководителя родного ему «Шымкентжилстроя». Подобная преданность своему делу встречается нечасто и просто не может не вызывать искреннего человеческого восхищения…

А кроме того, Вячеслав Хлебов имел настоящий научно-исследовательский талант. В 1973 году, будучи уже обремененным семьей человеком, он представил на суд компетентной комиссии автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук под названием: «Исследование причин разрушения бетонных фундаментов в Голодной степи и состояние бетонных сооружений Нурекской ГЭС». Без сомнения, это была необыкновенно кропотливая и трудозатратная работа, и ученый совет ее оценил по достоинству. Так Вячеслав Прокопьевич получил заслуженное звание кандидата технических наук…

А еще В. Хлебов ярко проявил себя как изобретатель и рационализатор. Он стал автором и соавтором многих изобретений в строительной отрасли. Вот что сказано, например, о запатентованном «Способе изготовления бетонных и железобетонных изделий и установки для его осуществления». Цитирую: «Техническим результатом изобретения является повышение теплоизоляции плит, снижение их веса, упрощение электроосветительных работ и возможность обеспечить гладкую поверхность пола». Так что мастер не только руководил строительством наших домов, но и заботился об их эстетике, тепле и комфорте. То есть к делу подходил комплексно и со всей душой…

Факты личной жизни

Я думаю, не стоит напрягаться тем, кто ждет жареных пикантных фактов. Нечем напрягать: Вячеслав Прокопьевич хронический однолюб и примерный семьянин. Еще в институте он познакомился со студенткой химического факультета Светланой, три года добивался ее благосклонности и наконец женился! Причем раз и навсегда. В этом году супруги будут отмечать 55-летие счастливой совместной жизни – действительно редчайший факт на фоне нынешних скоропалительных союзов… У них две дочери – Елена и Татьяна. Судьбе было угодно распорядиться так, что сейчас отец и мать живут с младшей дочерью Татьяной в Великом Новгороде. Она и поведала мне кое-какие факты из домашнего бытия, где отец был не ярым производственником и значительным человеком, а просто папой, мужем, опорой, кормильцем и защитником семьи.

«Конечно, отец редко бывал дома, у него всегда был напряженный рабочий график. Но если уж случалось свободное время, то отдавал его семье с радостью и без остатка. Мы могли с ним серьезно играть в карты, шашки, в «уголки»… Умел устраивать нам семейные праздники, баловать, словом, любить… Специально воспитательной работой с нами не занимался: она проходила незаметно и ненавязчиво. Никогда не кричал: просто, если мы уж слишком разыгрались, заходил к нам в комнату и строго смотрел. Мы видели: папа «громко задышал» – значит пора уняться… Воспитывал, что называется, личным примером, а не громкими назидательными словами. Например, он остро переживал, когда кто-то из близких друзей попадал в сложную ситуацию, и всегда старался помочь. И помогал – мы это видели – так он учил нас состраданию, щедрости, доброте… Вообще, мы жили с ощущением уверенности и безопасности. Знали: отец никогда не даст в обиду и всегда защитит нас от всех невзгод»…

Именно так, незаметно и последовательно, Вячеслав Прокопьевич воспитывал в детях фамильную гордость, трогательное отношение к родным, почтение к семейной памяти. Есть у семьи такая, поистине героико-патриотическая история, о которой хочется рассказать отдельно. Она связана со старшим братом отца Василием, который в начале войны ушел на фронт и не вернулся. Долгое время считался пропавшим без вести. Но родные не оставляли надежды все же узнать правду о его воинской судьбе. И вот около десяти лет назад из военного архива пришла долгожданная весть. В справке значилось, что Василий Аксентьевич Хлебов погиб в 1944 году, там было указано и место его захоронения в братской могиле. И где же? В Великом Новгороде! То есть в том славном городе, где на то время жила Татьяна Хлебова! Совпадение на грани какой-то мистики… Нечего и говорить, могилу быстро нашли, внесли на мемориальную табличку имя погибшего героя, и с тех пор она стала святым «местом силы», куда родные, а теперь и сам Вячеслав Прокопьевич, ходят поклониться праху родного человека…

И это все о нем

Мнение дочери о своем отце могут посчитать необъективным. Но вот что говорят о Вячеславе Прокопьевиче те соратники по жизни и труду, кому посчастливилось знать его лично.

«Вячеслав Хлебов – очень творческий человек, – вспоминает его друг и сослуживец Валерий Александрович Жерельев. – С ним было очень интересно работать, но иногда сложно, проблемно. Допустим, ты начинаешь строить, а он – что-то добавлять, совершенствовать: «А давай так еще сделаем». Ну, давай, говорю, а сам думаю: сроки-то поджимают… Надо будет все опять согласовывать: и с автором проекта, и технадзором, и с заказчиком, пересчитать смету, переделывать проект, то есть потерять еще несколько месяцев… А легко было с ним потому, что он знал все тонкости производства, ему ничего не надо было объяснять, а в высоком качестве всего, за что он брался, можно было не сомневаться никогда. Вклад его в домостроительство города огромен. При его непосредственным участием были обустроены домами улучшенной 105 серии целые микрорайоны: «Север», «Сайрам», «Отрар», 21 микрорайон. Возведены индивидуальные коттеджи в микрорайонах «Наурыз», «Самал», «Казыгуртский»… Причем я знаю и ценю его не только как блестящего специалиста, но и как человека предельно честного и в дружбе, и в работе. До сих пор его советы, консультации востребованы. Особенно их ждут младшие по возрасту коллеги Хлебова, мечтающие, как и он, оставить в строительстве свой безупречный «знак качества».

Владимир Иванович Сосюра – опытный строитель с 60-летним стажем в отрасли, тоже отмечает исключительную компетентность В. Хлебова в своем деле. Когда-то он строил тот самый ДСК, который затем возглавил Вячеслав Прокопьевич, потом переименованный в «Шымкентжилстрой».

«Мы были знакомы еще в те времена, когда Чимкент застраивался так называемыми «хрущевками». Сейчас над ними принято посмеиваться, а тогда это был настоящий прорыв в жилищном строительстве: десятки тысяч горожан получили долгожданное отдельное жилье. Хлебов, чрезвычайно инициативный и грамотный строитель, быстро освоил эту технологию и внес огромную лепту в жилищное благоустройство нашего города», – вспоминает В. Сосюра.

К теплым словам о юбиляре охотно присоединяются ныне здравствующие друзья, коллеги и единомышленники. Габит Султангалиевич Садырбаев – заслуженный архитектор РК, Тамара Андреевна Юрачева – заслуженный бригадир строителей ТОО ПСО «Шымкентжилстрой», Клара Тулендиевна Алипова и Абдугани Ташкараевич Ташкараев – почетные граждане Шымкента и многие-многие другие, кто так или иначе соприкасался с этим замечательным человеком.

В 1998 году Вячеславу Прокопьевичу было присвоено звание почетного гражданина города Шымкента, и он его заслужил по праву – своими славными делами на благо земляков, шымкентцев…

80 лет – солидный возраст. От всей души желаем Вячеславу Прокопьевичу не чувствовать тяжести прожитых лет, быть, как и раньше, таким же бодрым, легким на подъем, счастливым еще долгие-долгие годы.

Елена ЛЕТЯГИНА