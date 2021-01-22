Стартовал трёхдневный республиканский вебинар «Организация и проведение вакцинации от COVID-19» для медицинских работников Казахстана, передает Otyrar.KZ.⠀

Обучение в режиме онлайн организовано Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля и проводится для специалистов регионального уровня.

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Cегодня, 22 января 2021 года стартовало обучение для медицинских работников гг. Алматы, Шымкент, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей.



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Спикеры — эксперты Комитета, Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК и Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК ознакомили участников с ситуацией по вакцинам от COVID-19 в мире, а также с вопросами коммуникации с населением по вакцинации.

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Главной целью на данном этапе организаторы считают донесение до населения мысли, что вакцинация – это единственное эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями.

На сегодняшний день вакцинация — единственная альтернатива самоизоляции и карантину.