В Караганде в Центре настольного тенниса продолжается чемпионат Казахстана.

Определились чемпионы и призёры в командном зачёте. Среди мужских сборных, это 15 команд, бронзовые медали завоевали Шымкент и Восточно-Казахстанская область.

Отметим, что наших спортсменов готовили тренеры Нурлан и Ердаулет Оразбаевы и Мирякуб Мирасланов. Серебряными призерами признаны теннисисты из Караганды. Первое место завоевали спортсмены из Западно-Казахстанской области. Напомним наша женская сборная тоже бронзовые призеры Чемпионата Казахстана.

Чемпионат Казахстана продолжится поединками в личном, в парном и смешанном разрядах. Финал пройдет 17 января и в этот день будут чествовать победителей.