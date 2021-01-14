Казахстанским коррупционерам, по крайней мере тем, которых поймают, придется несладко.

Законодательство в сфере коррупционных правонарушений с каждым годом ужесточают. Так, теперь, за дачу взятки дают больший срок, нежели раньше. А преступление приравнивается к тяжким наравне с убийством и изнасилованием.

«Максимальная санкция по этой статье составляла до пяти лет лишения свободы и соответственно, данное деяние относилось к преступлениям средней тяжести,. То в новой редакции, наказание за указанное деяние предусматривается в виде лишения свободы до семи лет, переходит в разряд тяжких», — говорит Асхат ЖУМАГАЛИ, руководитель Антикоррупционной службы г. Шымкента.

А это значит, что коррупционерам нельзя выходить по УДО — за колючей проволокой они будут отбывать наказание до последнего дня, причем в колонии особого режима, тогда как раньше разрешалось отбывать наказание в колониях поселениях. Жестче стал закон и в отношении тех, кто мешает работать бизнесу.

«За вмешательство в работу предпринимателей со стороны правоохранительных структур, последним грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, вместо ранее двух лет. Совершение таких деяний руководством правоохранительных органов либо же судьями, предусматривает наказание до восьми лет. Есть два случая исключения, относящиеся к уязвимым слоям населения, женщины старше 58, мужчины старше 63 года, женщины беременные, воспитывающие детей, инвалиды первой второй группы. И второе — полное выполнение условий сотрудничества. В остальных случаях запрет на УДО будет действовать безукоризненно», — говорит Жумагали.

Помимо этого, увеличился и размер штрафа, который должен уплатить в госказну нечистый на руку — в два раза.

По итогам прошлого года чаще брали взятки в сфере государственных закупок. Не обошло искушение стороной и санврачей — в такой сложный, карантинный год, они выбились в топ самых коррумпированных ведомств.

«По категориям лидирует сфера государственных закупок, лидирует сфера санитарных норм, земельных отношений, транспорта и логистики, налоговых обложений и другие», — рассказал Мелес СЕЙТЖАНОВ, председатель Совета по защите прав предпринимателей г.Шымкента.

Антикоррупционщики уверены — ужесточение санкций к коррупционерам заставит последних задуматься прежде чем нарушать закон и идти на сделку с совестью.