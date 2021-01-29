Объект будет введен в эксплуатацию к концу года.

Улица Рыскулова и проспект Кунаева будут открыты для движения автотранспорта.

Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов на отчетной встрече акима Аль-Фарабийского района с населением о проделанной работе за 2020 год, сообщает пресс-служба акимата Шымкента.

«Согласно плану строительство транспортной развязки должно было завершиться в 2022 году. Однако, чтобы создать комфортные условия для жителей, строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены. А работы по благоустройству будут проводиться в следующем году», — сообщил аким Шымкента.