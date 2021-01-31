Пожилой мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте в нескольких десятках метрах от регулируемого перехода.

Смертельный наезд произошёл в Шымкенте по улице Желтоксан 30 января около 11 часов вечера.

Водитель автомобиля Mercedes, за рулем которого был водитель 1991 года рождения, поздно заметил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Как выяснилось позже, в нескольких шагах от своего дома. Избежать столкновения не удалось. В результате водитель авто совершил наезд на пешехода. Пострадавшего отбросило в сторону на несколько метров.

«Пенсионер внезапно выбежал на дорогу, и его сбила машина. Он пробил головой стекло автомобиля. Приехали медики и забрали пострадавшего в больницу», – сообщили очевидцы.

Спасти пострадавшего врачам не удалось. 68-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Жители Шымкента нередко игнорируют правила дорожного движения, перебегая дорогу в неположенном месте. Похожие аварии с участием пешеходов корреспонденты программы «Экстренный вызов» фиксируют едва ли не каждый день. К сожалению, не всем удается отделаться легким испугом или пару недель отлежаться на больничной койке. Не редко случается так, что пешеход остается инвалидом на всю жизнь или погибает.

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